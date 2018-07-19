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Ирина Шейк рассказала об отношениях своей мамы и Брэдли Купера

Ирина Шейк обрела счастье с голливудским актером Брэдли Купером. В прошлом году у модели родилась дочь Леа. Сейчас знаменитость рассказала, какие отношения складываются между ее мамой и актером.

Ирина Шейк рассказала об отношениях своей мамы и Брэдли Купера

32-летняя Ирина Шейк счастлива с Брэдли Купером. Вместе знаменитости воспитывают дочь Лею де Шейн Шейк-Купер, стараются редко появляться на публике и не привлекают внимание к своей личной жизни. Как признается модель, она давно подумывала о рождении ребенка, но были преграды, из-за которых она стала мамой только в 31 год.

Ирина рассказала, что любовь к дочери - это самое прекрасное и сильное чувство, которое ей довелось испытать в жизни.

Говоря о семье, Шейк не может не отметить, как гордится своими родными, а именно мамой и бабушкой. Именно с них знаменитость всегда брала пример. Как вспоминает Ирина, ее любимая бабушка была красива как внешне, так и внутренне. Женщина умело одевалась и всегда ухаживала за собой. К сожалению, ее не стало около года назад.

Ирина Шейк рассказала об отношениях своей мамы и Брэдли Купера

Шейк старается заботиться о своих близких и уделяет им довольно много времени. Именно поэтому модель готова пожертвовать некоторыми проектами, чтобы провести время с любимым супругом и дочкой. Ирина рассказала, что Купер отлично ладит с тещей и это не может ее не радовать.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 17:15
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