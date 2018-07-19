Ирина Шейк рассказала об отношениях своей мамы и Брэдли Купера

32-летняя Ирина Шейк счастлива с Брэдли Купером. Вместе знаменитости воспитывают дочь Лею де Шейн Шейк-Купер, стараются редко появляться на публике и не привлекают внимание к своей личной жизни. Как признается модель, она давно подумывала о рождении ребенка, но были преграды, из-за которых она стала мамой только в 31 год.Ирина рассказала, что любовь к дочери - это самое прекрасное и сильное чувство, которое ей довелось испытать в жизни.Говоря о семье, Шейк не может не отметить, как гордится своими родными, а именно мамой и бабушкой. Именно с них знаменитость всегда брала пример. Как вспоминает Ирина, ее любимая бабушка была красива как внешне, так и внутренне. Женщина умело одевалась и всегда ухаживала за собой. К сожалению, ее не стало около года назад.Шейк старается заботиться о своих близких и уделяет им довольно много времени. Именно поэтому модель готова пожертвовать некоторыми проектами, чтобы провести время с любимым супругом и дочкой. Ирина рассказала, что Купер отлично ладит с тещей и это не может ее не радовать.