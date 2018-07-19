Алена Водонаева показала подписчикам, как танцевала под дождем в центре Беверли Хиллз
Популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева продолжает делится со своими подписчиками фотографиями и видеозаписями из отпуска в Америке.
Так, несколько часов назад она разместила на своей странице в социальной сети Instagram ролик, на котором танцует в центре Беверли Хиллз во время дождя.
«Половину видео снял Леша, половину Богдан. Сначала думала оставить все для влога. Но передумала и заливаю сюда», - написала девушка.
В комментариях под публикацией многие поклонники сделали комплимент фигуре Алены, а также спросили секрет ее стройности и о нарощенных волосах. Помимо этого, фанаты восхитились костюмом Водонаевой, который отлично сидит, даже несмотря на то, что намок под дождем.
Однако были и те, кто раскритиковал бывшую звезду телестройки, увидев, что на ее сумочке красуется изображение листа конопли. Им непонятно, зачем она всячески рекламирует наркотики растительного происхождения.