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Алена Водонаева показала подписчикам, как танцевала под дождем в центре Беверли Хиллз

Популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева продолжает делится со своими подписчиками фотографиями и видеозаписями из отпуска в Америке.

Так, несколько часов назад она разместила на своей странице в социальной сети Instagram ролик, на котором танцует в центре Беверли Хиллз во время дождя.

Алена Водонаева показала подписчикам, как танцевала под дождем в центре Беверли Хиллз

«Половину видео снял Леша, половину Богдан. Сначала думала оставить все для влога. Но передумала и заливаю сюда», - написала девушка.

В комментариях под публикацией многие поклонники сделали комплимент фигуре Алены, а также спросили секрет ее стройности и о нарощенных волосах. Помимо этого, фанаты восхитились костюмом Водонаевой, который отлично сидит, даже несмотря на то, что намок под дождем.

Однако были и те, кто раскритиковал бывшую звезду телестройки, увидев, что на ее сумочке красуется изображение листа конопли. Им непонятно, зачем она всячески рекламирует наркотики растительного происхождения.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:06
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