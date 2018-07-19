Алена Водонаева показала подписчикам, как танцевала под дождем в центре Беверли Хиллз

«Половину видео снял Леша, половину Богдан. Сначала думала оставить все для влога. Но передумала и заливаю сюда», - написала девушка.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 18 Июл 2018 в 10:25 PDT

Так, несколько часов назад она разместила на своей странице в социальной сети Instagram ролик, на котором танцует в центре Беверли Хиллз во время дождя.В комментариях под публикацией многие поклонники сделали комплимент фигуре Алены, а также спросили секрет ее стройности и о нарощенных волосах. Помимо этого, фанаты восхитились костюмом Водонаевой, который отлично сидит, даже несмотря на то, что намок под дождем.Однако были и те, кто раскритиковал бывшую звезду телестройки, увидев, что на ее сумочке красуется изображение листа конопли. Им непонятно, зачем она всячески рекламирует наркотики растительного происхождения.