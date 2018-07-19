Поклонники считают, что Алена Водонаева в скором времени может вступить в американскую секту

В своей новой публикации в Инстаграме теледива вызвала активные обсуждения среди фанатов, которые начали беспокоиться за её психическое состояние. Экс-участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» разместила в Сети снимок, на котором позирует на фоне голубого здания с вывеской «Саентология».Многие подписчики отметили, что данное религиозное движение больше походит на секту, куда скоро может вступить и Алёна. Сама же Водонаева подчеркнула, что лишь считает это здание очень красивым.В комментариях многие фолловеры девушки выразили сомнения, что теперь звезда и вовсе вернётся из Лос-Анджелеса в Россию, ведь она может пополнить ряды саентологов.Напоминаем, что приверженностью саентологии, главной чертой которой является предположение, что человек, будучи духовным существом, проживает не одну жизнь, славятся некоторые голливудские знаменитости, такие как - Джон Траволта со своей женой, Том Круз, Кэлли Престон и другие.