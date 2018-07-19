АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.13 USD 62.90
Курс валют на 19.07.2018

Поклонники считают, что Алена Водонаева в скором времени может вступить в американскую секту

Поклонники известной экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой могут записать звезду телестройки в ряды саентологов.

Поклонники считают, что Алена Водонаева в скором времени может вступить в американскую секту

В своей новой публикации в Инстаграме теледива вызвала активные обсуждения среди фанатов, которые начали беспокоиться за её психическое состояние. Экс-участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» разместила в Сети снимок, на котором позирует на фоне голубого здания с вывеской «Саентология».

Многие подписчики отметили, что данное религиозное движение больше походит на секту, куда скоро может вступить и Алёна. Сама же Водонаева подчеркнула, что лишь считает это здание очень красивым.

Поклонники считают, что Алена Водонаева в скором времени может вступить в американскую секту

В комментариях многие фолловеры девушки выразили сомнения, что теперь звезда и вовсе вернётся из Лос-Анджелеса в Россию, ведь она может пополнить ряды саентологов.

Напоминаем, что приверженностью саентологии, главной чертой которой является предположение, что человек, будучи духовным существом, проживает не одну жизнь, славятся некоторые голливудские знаменитости, такие как - Джон Траволта со своей женой, Том Круз, Кэлли Престон и другие.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:06
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные обнаружили под египетским храмом 8 млн
Сбербанк дал рекомендации россиянам по защите
«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась
Зрители считают, что Александра Черно может быть
Александра Черно призналась, что снова набрала вес
Обнаженную Наоми Кэмпбелл привязали к воздушным
Учёные: У многодетных мам на 70% выше риск
Группа "Кукрыниксы" на фестивале "Нашествие"
Учёные: Язык тела не может служить детектором лжи
Алена Водонаева показала подписчикам, как
Поклонники считают, что Алена Водонаева в скором
Дочь Тимати пропустила выступление из-за высокой
Учеными разработан новый метод анализа крови при
Учёные доверят нейросети контроль за чистотой
Курбан Омаров в своем микроблоге посмеялся над
Учёные: Мигрень и депрессия симптомы развития
В Италии в подводных теплицах выращивают травы и
Виктория Боня сделала короткую стрижку
Сестра обвинила Меган Маркл в скорой смерти отца
Минпромторг поможет UC Rusal увеличить
Учёные: Детские воспоминания до 3-летнего
Аномальная жара помогла обнаружить в Ирландии
Пользователи Instagram подозревают, что Виктория
Палеонтологи нашли в Мьянме самого древнего
Пассажиры рейса Калининград-Москва сняли видео,
Клещи не равнодушны к полным людям, заявили
Киев оказался на грани мусорной катастрофы
Ученые использовали нейросеть для прогнозирования
Хейтеры смеются над «сдувшейся» грудью Алены
Sport for all похвалила россиян за отсутствие
Просмотреть все новости