Ирина Шейк едва не попрощалась с карьерой модели из-за большой груди

Сейчас Ирина Шейк представляет собой в модельном бизнесе звезду большой величины, с ней рады сотрудничать лучшие Дома моды, однако так было далеко не всегда. Изначально девушка хотела стать профессиональной журналисткой, но после того как она победила в Челябинске в конкурсе красоты, её решение поменялось, и она пошла в модельный бизнес. Несмотря на упорный труд, Ирина Шейк долгое время не могла добиться успеха на этом пути, так как работодатели не видели в ней изюминки.Негативное влияние оказывали и параметры девушки, в первую очередь это касается большой груди, придающей излишнюю сексуальность, что отпугивало людей. Также помехой оказалась смуглая кожа, мешающая поискам контактов. На данный момент всё осталось позади, российскую красавицу фотографы любят именно за её формы. Нередко Ирине Шейк предлагают сниматься в откровенных фотосессиях, от которых звезда не отказывается, так как считает это нормальным.