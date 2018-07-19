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Курбан Омаров в своем микроблоге посмеялся над темой «женского терроризма»

Супруг бессменной ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной с недавних пор пользуется огромной популярностью в социальной сети Instagram, поскольку помогает своим подписчикам разобраться в их семейных проблемах.

Ежедневно он получает множество сообщений с просьбой высказать свою точку зрения в вопросе отношений между родителями и приемными детьми, между мужчиной и женщиной и так далее, а тот с удовольствием это делает, чем и нравится своим поклонникам.

Курбан Омаров в своем микроблоге посмеялся над темой «женского терроризма»

Так, Курбан уже раскрыл множество тем, а недавно решил поговорить о женском терроризме.

«Женский терроризм — это что? Забила тапочком 35 размера? Причесала ёршиком? Трусы на голову натянула и сказала, что это бейсболка? А ты такой романтичный, стоишь и слезки в ручку складываешь? Серьезно?», - начал Омаров.

Курбан Омаров в своем микроблоге посмеялся над темой «женского терроризма»

По его словам, он может себе позволить пошутить над сменой настроения своей любимой, однако прекрасно понимает, почему так происходит, поэтому никогда не отказывает в поддержке и делает ей приятности – дарит цветы, конфеты.

Молодой человек не понимает современной тенденции, когда мужчины меряются «причиндалами» с женщинами, боясь слова «подкаблучник». Ведь, по его мнению, когда мужчина открывает дверь перед своей избранницей, ухаживает за ней – он не становится автоматически «каблуком» и жертвой терроризма, а является счастливым мужем и отцом.

Курбан Омаров в своем микроблоге посмеялся над темой «женского терроризма»

«Нормальному мужику не надо мериться с женщиной чем-то, жаловаться на неё друзьям или бежать искать защиты у дяди юриста, он понимает, что поведение женщины напрямую зависит от него, от его внутренней силы, понимания ситуации и умения решать задачи», - уверен Курбан.

Он подчеркнул, что нет женского терроризма, есть женщины, которых не слышат их мужчины. И многие подписчицы его в этом мнении поддержали. В комментариях они поблагодарили его за замечательный пост, а также в очередной раз позавидовали Ксении Бородиной, ведь ей достался умный и понимающий ее капризы муж.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:20
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