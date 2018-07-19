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Певица Бейонсе в мини-шортах шокировала пользователей Сети целлюлитом

Известная певица Бейонсе в мини-шортах шокировала поклонников целлюлитом. Недостатки исполнительницы стали причиной активного обсуждения пользователями Сети.

Певица Бейонсе в мини-шортах шокировала пользователей Сети целлюлитом

Знаменитая на весь мир певица Бейонсе выступила на большом концерте во Франции, после чего отправилась в Ниццу, чтобы отдохнуть вместе со своим супругом реп-исполнителем Jay-Z.

Для прогулки знаменитость надела темную футболку и ультракороткие джинсовые шорты, что вызвало большое возмущение и даже обвинения со стороны пользователей Сети. Недоброжелатели, которых у Бейонсе не намного меньше, чем преданных поклонников, накинулись на исполнительницу. Хейтеры считают, что у известной певицы отсутствует вкус и стиль в одежде.

Многие заметили, что знаменитость открыла весьма полные бедра, а вместе с тем показала всем целлюлит на ногах. Пользователи Сети раскритиковали фигуру Бейонсе и указали на все ее недостатки, которые они смогли заметить на снимке певицы в мини-шортах и даже отметили, что её популярность не отменяет того, что она имеет лишний вес.

Певица Бейонсе в мини-шортах шокировала пользователей Сети целлюлитом

Преданные поклонники пытались заступиться за свою любимицу и начали писать, что Бейонсе выглядит идеально, но недругов певицы было уже не остановить.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 16:45
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