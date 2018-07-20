Тайны иного мира: Загробная жизнь прекрасна не для всех умерших людей

Американский профессор Беркли после удачной карьеры 20 лет проработал в университете, читая студентам лекции по изобразительному искусству, а также был убежденным атеистом. Вот только в 80-х годах он умер и оказался в настоящем аду, о котором сих пор не может вспоминать без содрогания. Тогда 38-летний мужчина вместе с супругой находился в Париже, исследуя ценности Лувра, но внезапно ощутил сильную боль в животе, после чего был срочно госпитализирован.Перед операцией человек ощутил себя на пороге смерти и погрузился во тьму, но потом поднялся и попытался поговорить со своей избранницей, осознав, что она не слышит его слов. Перепуганный мужчина заметил свое неподвижное тело на койке, а дальше услышал голоса, звавшие его выйти из палаты. Американец ощутил небольшую тревогу, но покинул помещение, оказавшись в светлом тумане, после чего решил последовать за незримыми проводниками. Потом он становился темнее и человек признался, что не может двигаться дальше из-за упадка сил. В этот момент его окружили жуткие чудовища, ставшие бить свою жертву и оскорблять ее разными словами.Мужчина попытался отбиться от этих существ, спровоцировав новый приступ агрессии с их стороны. Они стали разрывать его тело на части, после чего он вспомнил кусок молитвы, изученной раньше в воскресной школе. Эти слова заставили мучителей отступить назад, осыпая пациента проклятиями, после чего монстры исчезли. Измученный атеист воззвал к Христу, прося его о помощи, а дальше перед ним появилась звездочка, излучающая сильное свечение, в которой была видна человеческая фигура 2-метрового роста.Раны на его теле быстро затянулись от прикосновения Спасителя и исчезли, а ученый очнулся в палате рядом с сидящей женщиной. После таких событий он стал священником и написал книгу, посвященную иной жизни после клинической смерти.Австралийский медик Петр Калиновский изучил 25000 аналогичных случаев, а его американский коллега Морис Рулингс описал в работе происшествие с почтовым служащим, за жизнь которого врачи боролись долгое время. Сначала он оказался в мрачном туннеле, ведущем к огненному озеру, издающим ужасное зловоние, возле которого стояли толпы молчаливых людей.Среди них человек заметил своих знакомых с отчаянием на лицах, после чего стал бороться за свою жизнь и тоже заметил Спасителя, хотя никогда раньше не читал Библию.Один брат оказался в райских садах, а другой начал падать в недра Земли, оказавшись потом в огненной пещере. Также часто встречались описания моста на фоне кипящей бездны, сильных осадков и адских представителей флоры и фауны. Ученые подчеркнули, что эти рассказы не были плодом воображения больных с расстройствами психики, страдающих от галлюцинаций.События описывали здравомыслящие особы, имеющие хорошее образование, которые развенчали мнение экспертов по поводу вечного внеземного блаженства.