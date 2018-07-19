Виктория Боня сделала короткую стрижку

«Мне кажется, что так образ смотрится ещё игривее, согласны?», - интересуется она у подписчиков.

«Мне очень нравится, красотка», «Цвет не идет Вам Вика! Он безликий какой-то! Вы потерялись с ним! До него было круто!», «Длинные лучше намного, эти обрубки как у Ивана-дурака в русских старых мультиках», «А что изменилось-то? Длина такая же и была», - писали они.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 17 Июл 2018 в 10:49 PDT

По словам девушки, из-за постоянного окрашивания ее волосы сильно испортились – стали сухими, ломкими, появились посеченные кончики. Поэтому она избавилась от испортившихся участков волос и теперь будет ходить некоторое время с короткой стрижкой.Кроме того, Вика опубликовала короткое видео, в котором продемонстрировала полученный результат, отметив, что он ей очень нравится.Также она поблагодарила салон красоты, «за лучшую в мире работу по волосам», подчеркнув, что стилисты, когда видят результат, всегда говорят о том, что лучше работ еще не видели.Те не заставили себя долго ждать и стали высказывать свое мнение. Так, одним показалось, что существенно в имидже бывшей звезды телестройки ничего не изменилось, другие заявили, что ей очень идет, а третьим не понравилась стрижка, поскольку, по их мнению, с длинными волосами Боне было лучше.