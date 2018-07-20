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Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
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Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире

Большинство людей никогда не сталкивались с различными аномалиями или внеземными гостями, но события 50-х годов стали сенсацией в научном мире. Встреча с пришельцем негативно отразилась на здоровье свидетелей события из американского города Флэтвудс, что также относилось к их домашним питомцам.

Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире


Все началось во время прогулки компании мальчиков на улице, когда они заметили в небе странный объект, напоминающий серебряную монету. Они сначала решили, что перед ними пролетает метеорит, но потом обратили внимание на необычное поведение космического гостя. Он решил немного зависнуть в воздухе, после чего стал медленно спускаться на вершину холма.

Заинтригованные дети помчались домой, чтобы сообщить эту новость родителям, однако мать сразу подумала о фантазиях сыновей, после чего решила вместе с ними пойти к этому месту. По дороге к женщине присоединились горожане вместе с молодым военным Джином Лемоном, захватившим с собою фонарь и собаку. Люди сразу увидели необычное свечение НЛО, представляющего собою 12-метровый огненный шар. Он пульсировал на земле в окружении густого тумана с неприятным запахом.

Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире


Внезапно домашний любимец мужчины просто оцепенел и стал смотреть в темноту, пока его тело тряслось в ознобе. Изумленный хозяин направил туда луч света, а дальше все американцы были шокированы необычным зрелищем. Перед ними стоял 3-метровый монстр с накидкой на голове, у которого только верхняя часть туловища не отражала освещение. Красное лицо чудовища с зелеными мерцающими глазами выглядело ужасно, но потом люди заметили зеленые ноги гуманоида, держащего в руках оружие.

Он решил сдвинуться с места, проплывая над землей и окутывая людей газом с ужасным ароматом. Собака умчалась в неизвестном направлении, после чего очевидцы события тоже бросились бежать отсюда, не понимая, откуда только у них взялись силы мчаться на большой скорости. Многие особы начали рвать после внезапной тошноты, а также жаловались на отек горла, не дававший им, пить воду и есть продукты. Медики отметили, что этот случай был похож на отравление газом или возник после массовой истерии от пережитых приключений.

Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире


После лечения горожане решили рассказать о происшествии местному шерифу и журналистам, которые решили провести расследование, и осмотрели окрестности холма. Там не было указанного объекта, но на почве остался длинный след, а также в воздухе был слышен запах горелого металла. Потом стало известно, что НЛО видели другие жители города, наблюдавшие за его полетом. Они сообщили экспертам, что стены домов содрогались от движения корабля пришельцев, а также техника сразу вышла из строя.

Светящийся шар видел глава местного совета перед наблюдениями героев нашей истории. Вот только показания свидетелей события отличались друг от друга, потому что некоторые лица описывали эскадру аппаратов, а другие особы утверждали, что одно космическое чудо рассыпалось на мелкие части во время аварии. Такая информация быстро стала сенсацией в обществе, а также была показана на ТВ, заинтересовав уфологов. Супруги Смит получали множество сообщений от американцев, тоже столкнувшихся с появлением гуманоида.

Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире


Одно послание от супругов Снитовски тоже было посвящено событиям на этой территории, когда они вместе с малышом ночью ехали мимо города, но внезапно машина заглохла. Потом семья стала ужасно себя чувствовать из-за отвратительного запаха, после чего мужчина решил выйти наружу и найти источник проблемы. Он заметил огромную сферу, двигающуюся на небольшой высоте, а дальше ощутил сильную боль во время попытки подойти к такому чуду ближе.

Во время возвращения назад американец услышал крики женщины, с ужасом смотревшей на пришельца огромного роста, имевшего раздутое тело и большую голову. Тонкие конечности чудовища тянулись к транспорту, а само оно плыло в воздухе. Свидетели события закрылись внутри салона, а внеземной гость некоторое время рассматривал людей через стекло. Потом он направился к НЛО и исчез вместе с ним за горизонтом, оставив на капоте выжженный знак.

Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире


Перед событиями в Флэтвудсе молодая девушка гуляла со своей матерью и заметила ужасного монстра. Она тоже стала жертвой жуткого аромата, после чего долгое время находилась в клинике. До сих пор никто не знает, что это было на самом деле, потому что в 2000 году специалист Джо Никель провел личное расследование и заговорил о падении метеорита. Он считал, что американцы просто сильно испугались и испытали галлюцинации.

Военные тоже подтвердили информацию о небесном теле, замеченном в нескольких штатах страны, после чего скептики назвали сипуху виновником события. Эта птица выглядит довольно необычно из-за лицевого диска в форме сердца, а ее лапы, сжимающие ветку, могли напоминать людям одежду гуманоида. Выбросы газа во время падения объекта приняли форму фигуры загадочного создания, а также вместо внеземных технологий над городом пронесся секретный самолет военных.
 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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