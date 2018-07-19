Анна Хилькевич потратит на вторые роды около миллиона рублей

В конце августа Анна Хилькевич вновь станет мамой. Несмотря на интересное положение, актриса продолжает вести активный образ жизни. Недавно она заключила контракт с клиникой «Лапино».Инсайдер сообщает, что когда Анна узнала о долгожданной беременности, то сразу решила, что будет рожать в уже знакомом ей месте.В «Лапино» особый подход к vip-клиентам, для них имеются отдельный вход, выход и даже парковка. Больница круглосуточно охраняется. Маме и малышу предоставляется комфортабельная палата со всем необходимым. Стоимость пакета «все включено» начинается от одного миллиона рублей.В услуги входят постоянное наблюдение пациентки до и после родов, пятиразовое сбалансированное питание и консультации. Клиника пользуется популярностью среди звезд шоу-бизнеса.Напомним, о беременности Хилькевич стало известно в начале апреля. Сначала актриса скрывала свое интересное положение под объемными вещами, но вскоре решила сообщить новость фанатам. Старшая дочь Анны, Арианна с нетерпением ждет появления на свет брата или сестры.