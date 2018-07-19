АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.13 USD 62.90
Курс валют на 19.07.2018

Инженеры научили робота держать равновесие и упираться руками при падении

Разработка нового механизма помогает машинам уверенно держать равновесие, используя при необходимости окружающие их поверхности. При этом объекты быстро могут рассчитать угол и прижиматься к стене.

Конструкция ученых представлена двуногими роботами, при этом расчет позволяет использовать квазистатические передвижения, при которых проекцию центра массы механизма фиксируют внутри контакта ноги с упорной поверхностью. Данная причина заставляет при отклонениях терять равновесие и падать на пол.
Инженеры научили робота держать равновесие и упираться руками при падении


Инженерами из США разработан алгоритм, используя который, робот спасает себя от падения вниз, кроме этого, он может не допустить падения окружающих предметов. Американцы заложили в механизм возможность расчета падения, прогнозируя его направление, в свою очередь, робот применяет конечность, необходимую для остановки данного движения. Она же используется для отталкивания и возврата в первоначальное положение.

Теряя равновесие, железным агрегатом анализируется свое расположение относительно поверхностей, которые ему встретятся в направлении падения. Потом он подбирает правильность расположения своих рук или ног на соответствие ситуации, чтобы опереться и не рухнуть на пол или грунт.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологии
Появились слухи, что Майя Донцова беременна
Ирина Шейк рассказала об отношениях своей мамы и
Ирина Шейк едва не попрощалась с карьерой модели
Ольга Васильевна недовольна примирением сына с
Певица Бейонсе в мини-шортах шокировала
Анна Хилькевич потратит на вторые роды около
Инженеры научили робота держать равновесие и
Ольгу Бузову во сне мучают кошмары
Пентагон планирует вести войны будущего с помощью
Валерия похвасталась подтянутыми прессом на фоне
По мнению зрителей «Дома-2», Ольга Рапунцель
Учёные обнаружили под египетским храмом 8 млн
Сбербанк дал рекомендации россиянам по защите
«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась
Зрители считают, что Александра Черно может быть
Александра Черно призналась, что снова набрала вес
Обнаженную Наоми Кэмпбелл привязали к воздушным
Учёные: У многодетных мам на 70% выше риск
Группа "Кукрыниксы" на фестивале "Нашествие"
Учёные: Язык тела не может служить детектором лжи
Алена Водонаева показала подписчикам, как
Поклонники считают, что Алена Водонаева в скором
Дочь Тимати пропустила выступление из-за высокой
Учеными разработан новый метод анализа крови при
Учёные доверят нейросети контроль за чистотой
Курбан Омаров в своем микроблоге посмеялся над
Учёные: Мигрень и депрессия симптомы развития
В Италии в подводных теплицах выращивают травы и
Виктория Боня сделала короткую стрижку
Просмотреть все новости