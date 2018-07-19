Инженеры научили робота держать равновесие и упираться руками при падении

Конструкция ученых представлена двуногими роботами, при этом расчет позволяет использовать квазистатические передвижения, при которых проекцию центра массы механизма фиксируют внутри контакта ноги с упорной поверхностью. Данная причина заставляет при отклонениях терять равновесие и падать на пол.Инженерами из США разработан алгоритм, используя который, робот спасает себя от падения вниз, кроме этого, он может не допустить падения окружающих предметов. Американцы заложили в механизм возможность расчета падения, прогнозируя его направление, в свою очередь, робот применяет конечность, необходимую для остановки данного движения. Она же используется для отталкивания и возврата в первоначальное положение.Теряя равновесие, железным агрегатом анализируется свое расположение относительно поверхностей, которые ему встретятся в направлении падения. Потом он подбирает правильность расположения своих рук или ног на соответствие ситуации, чтобы опереться и не рухнуть на пол или грунт.