Валерия похвасталась подтянутыми прессом на фоне яхты

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 17 Июл 2018 в 11:37 PDT

На новом снимке Валерия позирует на фоне белой яхты в брючном костюме с топом в виде лифа. Дополняют образ солнцезащитные очки и модная кепка. В описании к данному снимку певица опубликовала оду пристани.В комментариях поклонники Валерии мгновенно оставили кучу восторженных комплиментов. Фанаты отметили, что певица, как всегда, молода и красива, а также сообщили, что время над ней совершенно не властно. Пользователи признались, что Валерия выглядит «круто», подчёркивая, что за этой красотой стоит огромное трудолюбие. Публикация за считанные минуты набрала большое количество «лайков».