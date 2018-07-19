Валерия похвасталась подтянутыми прессом на фоне яхты
Певица Валерия на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с подтянутым прессом. Поддерживать себя в форме певице помогают регулярные спортивные нагрузки в сочетании с правильным питанием.
На новом снимке Валерия позирует на фоне белой яхты в брючном костюме с топом в виде лифа. Дополняют образ солнцезащитные очки и модная кепка. В описании к данному снимку певица опубликовала оду пристани.
В комментариях поклонники Валерии мгновенно оставили кучу восторженных комплиментов. Фанаты отметили, что певица, как всегда, молода и красива, а также сообщили, что время над ней совершенно не властно. Пользователи признались, что Валерия выглядит «круто», подчёркивая, что за этой красотой стоит огромное трудолюбие. Публикация за считанные минуты набрала большое количество «лайков».
На новом снимке Валерия позирует на фоне белой яхты в брючном костюме с топом в виде лифа. Дополняют образ солнцезащитные очки и модная кепка. В описании к данному снимку певица опубликовала оду пристани.
В комментариях поклонники Валерии мгновенно оставили кучу восторженных комплиментов. Фанаты отметили, что певица, как всегда, молода и красива, а также сообщили, что время над ней совершенно не властно. Пользователи признались, что Валерия выглядит «круто», подчёркивая, что за этой красотой стоит огромное трудолюбие. Публикация за считанные минуты набрала большое количество «лайков».