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Учёные обнаружили под египетским храмом 8 млн мумий животных

Британские учёные обнаружили странное захоронение в катакомбах, расположенных под египетским храмом. Специалисты раскопали 8 млн мумий различных животных, среди которых собаки, кошки, шакалы и лисы.

Учёные обнаружили под египетским храмом 8 млн мумий животных


Учёные рассказали, что животные были захоронены под храмом Анубиса. Всего специалисты насчитали останки более 8 млн животных, возраст которых составляет 2,5 тысячи лет. Несмотря на то, что о захоронении стало известно несколько лет назад, археологи только сейчас получили доступ к находкам. По предварительным данным, большое количество мумифицированных останков можно объяснить нахождением на этом месте, до постройки храма, рынка животных.

Учёные изучили тела мумий животных и сделали вывод, что все они погибли не насильственной смертью. Тем не менее некоторые научные деятели полагают, что их могли выращивать для принесения в жертву в магических ритуалах. На данный момент останки животных направлены для изучения в Великобританию, где будет установлена причина их смерти.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:30
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