Сбербанк дал рекомендации россиянам по защите личных данных от мошенников

Только надежные пароли, которые соответствуют требуемым уровням сложности, могут стать основным барьером при попытках интернет - мошенников получить доступ к денежным средствам граждан. Как рассказали Эксперты Сбербанка, обнаружены многочисленные попытки хакеров завладеть персонализированной информацией, посредством поисковика «Яндекс». В частности, это относится к доступным копиям паспортов и реквизитам банковских платежей. Есть случаи, когда мошенники успешно перехватывали личные данные.Специалистами не рекомендуется скачивание неизвестных приложений, даже когда предложения идут от официальных магазинов. Так же, необходимо обязательно проверять все запрашиваемые приложениями разрешения. Нельзя никому сообщать подтверждение паролей, а так же CVV и ПИН-коды банковских карт, причем это советуют эксперты даже сотрудникам банков.Специалистами кредитно-финансовых организаций не рекомендуется гражданам использовать общедоступные сети Wi-Fi для совершения онлайн покупок. Причем, через данные сети лучше не передавать свои личные данные, которые могут перехватить иные лица, сюда может войти возможность целенаправленного сбора паролей. Как уточнили эксперты, мошенники нередко прибегают к фишинговым рассылкам. Поступление подозрительных СМС-сообщений и электронных писем необходимо игнорировать.