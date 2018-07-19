Обнаженную Наоми Кэмпбелл привязали к воздушным шарикам

На страннице Наоми Кэмпбэлл в социальной сети Instagram появился снимок с ее очередной фотосессии. На фотографии 48-летняя модель запечатлена обнаженная, а самые интимные места прикрыты лишь лентами с надписью Love. Образ знаменитости дополнили воздушные шарики, которые были привязаны к ее голове.Данный снимок с момента публикация мгновенно стал популярным и набрал огромное количество лайков и восторженных комментариев от преданных поклонников. Многие отметили, что Кэмпбэлл находится в прекрасной форме и выглядит идеально для своего возраста. Поклонники знаменитости засыпали ее восхищенными комментариями по поводу ее красоты и совершенства фигуры.Новая фотография модели Наоми Кэмпбэлл была сделана в честь десятилетия известного журнала Love. Несмотря на то, что знаменитости уже 48 лет она весьма востребована у многих фотографов.