Пользователи Instagram подозревают, что Виктория Боня беременна

«Вика, что-то поднабрала», «Мне кажется Виктория Боня беременна», «Чёт толстая какая-то, в Монако устриц нажралась», «Боня мне кажется или беременны, какая-то припухлость появилась», - писали пользователи.

Речь идет о снимке, который девушка сделала во время одного из последних матчей Чемпионата мира по футболу на стадионе. На нем она позирует в длинной белой юбке и черном топе с кружевами.Примечательно, что у Вики действительно просматривается небольшой животик, очень похожий на тот, что бывает у беременных на ранних сроках. Кроме того, помимо живота о положении Бони говорит и ее слегка округлившееся лицо.В итоге подписчики решили, что либо бывшая звезда телестройки в скором времени обзаведется вторым ребенком, либо она сильно поправилась. Об этом они написали в комментариях.Впрочем, сама девушка на подобные высказывания не реагирует. А в своем недавнем интервью призналась, что весит всего лишь 56 килограмм при росте 170 сантиметра, и очень гордится этим, поскольку при меньшем весе у нее была фигура подростка.