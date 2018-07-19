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Пользователи Instagram подозревают, что Виктория Боня беременна

Пользователи социальной сети Instagram, подписанные на страницу Виктории Бони, на одном из последних фото заметили, как она сильно поправилась, и решили, что экс-участница телепроекта «Дом-2» беременна.

Речь идет о снимке, который девушка сделала во время одного из последних матчей Чемпионата мира по футболу на стадионе. На нем она позирует в длинной белой юбке и черном топе с кружевами.

Пользователи Instagram подозревают, что Виктория Боня беременна

Примечательно, что у Вики действительно просматривается небольшой животик, очень похожий на тот, что бывает у беременных на ранних сроках. Кроме того, помимо живота о положении Бони говорит и ее слегка округлившееся лицо.

В итоге подписчики решили, что либо бывшая звезда телестройки в скором времени обзаведется вторым ребенком, либо она сильно поправилась. Об этом они написали в комментариях.

«Вика, что-то поднабрала», «Мне кажется Виктория Боня беременна», «Чёт толстая какая-то, в Монако устриц нажралась», «Боня мне кажется или беременны, какая-то припухлость появилась», - писали пользователи.

Впрочем, сама девушка на подобные высказывания не реагирует. А в своем недавнем интервью призналась, что весит всего лишь 56 килограмм при росте 170 сантиметра, и очень гордится этим, поскольку при меньшем весе у нее была фигура подростка.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:48
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