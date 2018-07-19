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Группа "Кукрыниксы" на фестивале "Нашествие" дадут свой последний концерт

Группа «Кукрыниксы» сообщила своим фанатам о том, что уходит со сцены. В рамках фестиваля «нашествие» музыканты дадут свой финальный концерт.

Группа "Кукрыниксы" на фестивале "Нашествие" дадут свой последний концерт


О том, что группа «Кукрыниксы» будет распущена, стало известно непосредственно от участников. По их словам, в рамках коллектива они уже не могут реализовывать свой творческий потенциал, поэтому нет смысла продолжать совместную деятельность. Не исключено, что позднее некоторые артисты представят свои сольные проекты, однако никто пока не сообщил, в каком направлении они планируют работать. Лидер группы Алексей Горшенев рассказал о своей идее о новом проекте с другими людьми.

В последний раз фанаты смогут насладиться творчеством группы «Кукрыниксы» на фестивале «Нашествие», где коллектив неоднократно выступал. Данный фестиваль начнётся 2 августа и продлится три дня. В программу выступления группы войдут песни из разного периода творческого пути, затем коллектив поставит точку в своём 20-летнем существовании.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
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