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Учёные: Язык тела не может служить детектором лжи

Американские учёные провели исследования, опровергнувшие, популярный миф о том, что язык тела можно использовать в качестве детектора лжи. Оказывается, некоторые телодвижения, считаемые признаком лжи, указывают на испытываемый человеком дискомфорт.

Учёные: Язык тела не может служить детектором лжи


В последнее время стала популярна область невербальной коммуникации, благодаря которой человек может выяснить говорит ли его собеседник правду. Однако исследования показали, что язык тела не может выступать в качестве детектора лжи. Специалисты уверены, что никто не может со 100%-точностью лишь по внешним признакам распознать обман.

Телодвижения, принимаемые многими за проявление обмана, могут указывать на испытываемый человеком дискомфорт. К примеру, так может проявлять волнение в разговоре с влиятельным человеком, неуверенность в своём внешнем виде и многое другое. Учёные предупреждают, что неправильно истолкованный язык тела может стать причиной ложного обвинения человека.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:15
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