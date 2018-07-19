Учёные: Язык тела не может служить детектором лжи

В последнее время стала популярна область невербальной коммуникации, благодаря которой человек может выяснить говорит ли его собеседник правду. Однако исследования показали, что язык тела не может выступать в качестве детектора лжи. Специалисты уверены, что никто не может со 100%-точностью лишь по внешним признакам распознать обман.Телодвижения, принимаемые многими за проявление обмана, могут указывать на испытываемый человеком дискомфорт. К примеру, так может проявлять волнение в разговоре с влиятельным человеком, неуверенность в своём внешнем виде и многое другое. Учёные предупреждают, что неправильно истолкованный язык тела может стать причиной ложного обвинения человека.