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Дочь Тимати пропустила выступление из-за высокой температуры

Алиса долго готовилась к выступлению и очень старательно репетировала танец. Но девочка так и не смогла принять участие в концерте. У девочки поднялась высокая температура и ей пришлось остаться дома.

Дочь Тимати пропустила выступление из-за высокой температуры

Дочка Тимати и Алены Шишковой растет очень талантливым ребенком. Маленькая Алиса занимается танцами и балетом, а также регулярно ходит на плавание. Воспитанием девочки занимается мать исполнителя бабушка Симона Юнусова, которая ведет странницы в социальных сетях, которые посвящены увлечениям четырехлетней внучки.

Именно там мама реп-исполнителя поделилась несчастьем, постигшим маленькую Алису — дочь музыканта несколько дней готовилась к важному концерту, но накануне мероприятия серьезно заболела.

Симона Юнусова на странице написала, что накануне у ребенка поднялась температура до 39. Уже ночью, меняя мокрое полотенце на горячем лбу Алисы, женщина поняла, что она и внучка никуда не едет.

Дочь Тимати пропустила выступление из-за высокой температуры

Сам реп-исполнитель не раз признавался, что очень любит свою дочку. Родители Алисы сумели разойтись без конфликтов и с взаимных оскорблений, поэтому оба присутствуют на важных для девочки мероприятиях. Также музыкант говорит, что не собирается навязывать дочери те увлечения, к которым у нее не лежит душа.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 14:00
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