Учеными разработан новый метод анализа крови при диагностике меланомы

Новым анализом крови удалось превзойти метод биопсии, считающийся с инвазивным методом, требующим нарушения кожного покрова с применением местной анестезии. Так же сообщается, что превосходит новый анализ крови метод биопсии еще и тем, что повышает уровень диагностической достоверности, особо это актуально для пациентов с повышенным риском рака кожи.Учеными успешно обнаружены антитела, которые организм вырабатывает в ответ на меланому. С помощью их можно определять наличие и состав раковых клеток. Основано все на активном продуцировании организмом данных антител, при начальных стадиях развития меланомы, при этом анализ крови дает возможность обнаружения рака на самых начальных стадиях его прогрессирования.Особо отмечается, что специалисты теперь могут обнаружить меланому у пациентов на ранней стадии ее развития, причем вероятность достигает 79%. Все происходит благодаря использованию статистического анализа высокого уровня, в комбинации с десятью аутоантителами, используемыми организмом для борьбы с болезнью.