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Учёные доверят нейросети контроль за чистотой воды в трубах

Учёные из Канады придумали, как сделать контроль за чистотой воды в трубах более дешёвым, быстрым и качественным. За отслеживание опасных бактерий и разных загрязнений будет ответственна нейросеть.

Учёные доверят нейросети контроль за чистотой воды в трубах


Канадские учёные разработали новую систему контроля чистоты воды в трубах, в которой задействована нейросеть. Первым заданием разработки было нахождение водорослей в системе водоснабжения. Тесты работы искусственного интеллекта прошли успешно, что позволило специалистам продолжить работу в этом направлении.

Действующие методы контроля за чистотой воды требуют задействования больших денежных вложений, электроэнергии и персонала. Для полного мониторинга систем водоснабжения нейросети требуется два часа, что существенно снижает затраты в этой области. Введение новой системы контроля на постоянной основе возможно через четыре года. К этому сроку учёные планируют улучшить систему распознавания бактерий.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:30
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