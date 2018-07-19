Учёные доверят нейросети контроль за чистотой воды в трубах

Канадские учёные разработали новую систему контроля чистоты воды в трубах, в которой задействована нейросеть. Первым заданием разработки было нахождение водорослей в системе водоснабжения. Тесты работы искусственного интеллекта прошли успешно, что позволило специалистам продолжить работу в этом направлении.Действующие методы контроля за чистотой воды требуют задействования больших денежных вложений, электроэнергии и персонала. Для полного мониторинга систем водоснабжения нейросети требуется два часа, что существенно снижает затраты в этой области. Введение новой системы контроля на постоянной основе возможно через четыре года. К этому сроку учёные планируют улучшить систему распознавания бактерий.