Хейтеры смеются над «сдувшейся» грудью Алены Водонаевой

Экс-участница «Дом-2» сейчас проводит отпуск в Калифорнии и делится с пользователями своими фото.Но если у истинных фанатов Алена вызывает лишь восхищение, то хейтеры постоянно находят изъяны в ее «безупречной внешности».Так на снимке Водонаевой за чашкой утреннего кофе, злопыхатели заметили, что молодая женщина «не уследила за блуждающей грудью».Один из пользователей предположил, что достоинство звезды телестройки «».Другая часть подписчиков заключила, что «пересиликоненная» грудь Водонаевой «».