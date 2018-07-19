Хейтеры смеются над «сдувшейся» грудью Алены Водонаевой
Одно из последних фото Алены Водонаевой в Instagram привлекло внимание подписчиков, но не красотой телеведущей, а несуразностью ее груди в вырезе платья.
Экс-участница «Дом-2» сейчас проводит отпуск в Калифорнии и делится с пользователями своими фото.
Но если у истинных фанатов Алена вызывает лишь восхищение, то хейтеры постоянно находят изъяны в ее «безупречной внешности».
Так на снимке Водонаевой за чашкой утреннего кофе, злопыхатели заметили, что молодая женщина «не уследила за блуждающей грудью».
Один из пользователей предположил, что достоинство звезды телестройки «устало от ее злости и яда, потому и хотело покинуть хозяйку».
Другая часть подписчиков заключила, что «пересиликоненная» грудь Водонаевой «просто сдулась».
Экс-участница «Дом-2» сейчас проводит отпуск в Калифорнии и делится с пользователями своими фото.
Но если у истинных фанатов Алена вызывает лишь восхищение, то хейтеры постоянно находят изъяны в ее «безупречной внешности».
Так на снимке Водонаевой за чашкой утреннего кофе, злопыхатели заметили, что молодая женщина «не уследила за блуждающей грудью».
Один из пользователей предположил, что достоинство звезды телестройки «устало от ее злости и яда, потому и хотело покинуть хозяйку».
Другая часть подписчиков заключила, что «пересиликоненная» грудь Водонаевой «просто сдулась».