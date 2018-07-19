В Италии в подводных теплицах выращивают травы и овощи

На восьмиметровой глубине были установлены шесть теплиц сферической формы, внутри которых размещены растения. Традиционный грунт отсутствует, овощи выращиваются по гидропонной системе и орошаются жидкостью, образованной после опреснения морской воды.На настоящее время в подводных теплицах растут помидоры, чеснок, соя, бобы, а также ряд медицинских трав. Ухаживает за растениями необычный огородник с навыками дайвера.Необычный проект был основан шесть лет назад компанией Ocean Reef Group, известной своим подводным оснащением. Представители компании убеждены, что выращивание полезных растений под водой имеет ряд существенных преимуществ, главным из которых называют стабильную температуру моря.Энтузиасты надеются, что по мере усиления продовольственного кризиса подводное сельское хозяйство станет востребованным. Ну, а пока, говорить об его экономической целесообразности не приходится.