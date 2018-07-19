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Хейтеры раскритиковали Ольгу Бузову за неприличное выступление в Турции

На днях популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова выступила с очередным концертом в Турции, однако публика осталась недовольна ее пением под фонограмму и неприличным поведением на сцене.

В Instagram Ольги Бузовой было опубликовано видео с концерта знаменитости в Турции и сразу же под ним появились критические замечания и разгромные комментарии.

Хейтеры раскритиковали Ольгу Бузову за неприличное выступление в Турции

Пользователи были возмущены отсутствием голоса у певицы, которую практически не было слышно со сцены.

Зрители не оценили ее сумасшедшие танцы, зато отметили вокал под «фанеру» и полуголый вид бегающей певицы.

«Ну кому приятно слушать фанеру? Другое дело, когда реально певица поет сама, своим приятным голосом на своих концертах без фанеры», «Ни слова не поняла... Что за мода на невнятное мычание?», «Че за дешевый стриптиз?», «Голоса нет, приличия тоже!», «А голос где? Надо титры по экрану пустить, а то ничего не слышно», «Только странные выкрутасы у неё на концерте», «Наряд хоть бы нормальный надела, а то вечно полуголая бегает по сцене», - возмущались хейтеры.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:08
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