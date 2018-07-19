Хейтеры раскритиковали Ольгу Бузову за неприличное выступление в Турции

В Instagram Ольги Бузовой было опубликовано видео с концерта знаменитости в Турции и сразу же под ним появились критические замечания и разгромные комментарии.Пользователи были возмущены отсутствием голоса у певицы, которую практически не было слышно со сцены.Зрители не оценили ее сумасшедшие танцы, зато отметили вокал под «фанеру» и полуголый вид бегающей певицы., - возмущались хейтеры.