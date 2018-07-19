Минпромторг поможет UC Rusal увеличить потребление алюминия на рынке России
Минпромторг РФ скорректировал стратегию развития российской промышленности, добавив проекты, которые должны позволить корпорации UC Rusal, попавшей под западные санкции, увеличить сбыт алюминия на внутренний рынок, пишут "Ведомости".
Новая версия стратегического развития металлургической отрасли включает 42 проекта, которые должны подстегнуть спрос на алюминий на российском рынке. Уже в текущем году переработка алюминия должна вырасти на 363 тыс. т. Представители UC Rusal подчеркивают, что российский рынок всегда оставался ключевым для компании.
Корпорация планирует развивать производство и сбыт алюминия совместно с внутренними и внешними партнерами. К 2021 году поставки данного металла на российский рынок должны вырасти до отметки в 1,5 млн т ежегодно. Так, планируется увеличить производство компонентов для техники Bosch, запустить линию по импортозамещению деталей двигателей, кабеля и кухонной техники.