Минпромторг поможет UC Rusal увеличить потребление алюминия на рынке России

Новая версия стратегического развития металлургической отрасли включает 42 проекта, которые должны подстегнуть спрос на алюминий на российском рынке. Уже в текущем году переработка алюминия должна вырасти на 363 тыс. т. Представители UC Rusal подчеркивают, что российский рынок всегда оставался ключевым для компании.Корпорация планирует развивать производство и сбыт алюминия совместно с внутренними и внешними партнерами. К 2021 году поставки данного металла на российский рынок должны вырасти до отметки в 1,5 млн т ежегодно. Так, планируется увеличить производство компонентов для техники Bosch, запустить линию по импортозамещению деталей двигателей, кабеля и кухонной техники.