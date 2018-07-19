АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.13 USD 62.90
Курс валют на 19.07.2018

Минпромторг поможет UC Rusal увеличить потребление алюминия на рынке России

Минпромторг РФ скорректировал стратегию развития российской промышленности, добавив проекты, которые должны позволить корпорации UC Rusal, попавшей под западные санкции, увеличить сбыт алюминия на внутренний рынок, пишут "Ведомости".

Минпромторг поможет UC Rusal увеличить потребление алюминия на рынке России


Новая версия стратегического развития металлургической отрасли включает 42 проекта, которые должны подстегнуть спрос на алюминий на российском рынке. Уже в текущем году переработка алюминия должна вырасти на 363 тыс. т. Представители UC Rusal подчеркивают, что российский рынок всегда оставался ключевым для компании.

Корпорация планирует развивать производство и сбыт алюминия совместно с внутренними и внешними партнерами. К 2021 году поставки данного металла на российский рынок должны вырасти до отметки в 1,5 млн т ежегодно. Так, планируется увеличить производство компонентов для техники Bosch, запустить линию по импортозамещению деталей двигателей, кабеля и кухонной техники.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учеными разработан новый метод анализа крови при
Учёные доверят нейросети контроль за чистотой
Курбан Омаров в своем микроблоге посмеялся над
Учёные: Мигрень и депрессия симптомы развития
В Италии в подводных теплицах выращивают травы и
Виктория Боня сделала короткую стрижку
Сестра обвинила Меган Маркл в скорой смерти отца
Минпромторг поможет UC Rusal увеличить
Учёные: Детские воспоминания до 3-летнего
Аномальная жара помогла обнаружить в Ирландии
Пользователи Instagram подозревают, что Виктория
Палеонтологи нашли в Мьянме самого древнего
Пассажиры рейса Калининград-Москва сняли видео,
Клещи не равнодушны к полным людям, заявили
Киев оказался на грани мусорной катастрофы
Ученые использовали нейросеть для прогнозирования
Хейтеры смеются над «сдувшейся» грудью Алены
Sport for all похвалила россиян за отсутствие
Александр Розенбаум много лет борется с онкологией
Хейтеры раскритиковали Ольгу Бузову за
Накаченный Лазарев предложил услуги спасателя в
Московский Кредитный Банк финансирует российского
Роботы находятся под угрозой стать жертвой
Алена Водонаева назвала своих подписчиков «цирком
Новости «Дома-2»: Саша Черно вместе с Иосифом
«Яндекс» планирует выпуск системы «умного дома»
Хейтеры назвали новый дом Ксении Бородиной
Новых MacBook Pro отметился сильным перегровом
Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня не может
Астрономы сделали очень четкие снимки Нептуна с
Просмотреть все новости