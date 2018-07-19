Учёные: Детские воспоминания до 3-летнего возраста являются ложными

Учёные провели опрос, в котором задействовали более шести тысяч участников. Респондентов спросили с какого возраста они помнят себя, а также какие их первые воспоминания. 39% участников смогли вспомнить события, происходившие, когда им было до 2-х лет, а в памяти 13% хранились моменты, относящиеся к возрасту до года. Полученные результаты противоречат научным данным о свойствах памяти. Считается, что полноценные долгосрочные воспоминания начинают формироваться лишь после 3-х лет.Проанализировав данные опроса, учёные сделали вывод, что воспоминания участников являются ложными. Респонденты основывали свои ранние воспоминания на детских фотографиях или рассказах членов семьи. Со временем услышанное или увиденное формировалось в воспоминания.