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Аномальная жара помогла обнаружить в Ирландии новый Стоунхендж

Аналог легендарного Стоунхенджа был обнаружен в Ирландии. Сделать неожиданное открытие помогла аномальная жара, из-за которой вся растительность высохла и из-под земли проступили очертания грандиозного сооружения.

Аномальная жара помогла обнаружить в Ирландии новый Стоунхендж

Ученые до сих пор не могут точно определить назначение Стоунхенджа или способы его строительства. Со временем выяснилось, что подобных сооружений на Земле было достаточно много, что только добавило этой загадке еще больше таинственности.

Новым открытием стал мегалит в Ирландии. Жаркая погода уничтожила траву, что позволило внимательным исследователям обнаружить древние руины возрастом около 5 тысяч лет. Диаметр круглых стен достигает 150 метров.

В непосредственной близости от объекта расположены несколько древних курганов, менгиров и прочих строений, входящих в археологический комплекс Бру-на-Бойн. По первичным версиям, ирландский Стоунхендж использовался для ритуалов, в которых могли принимать участие одновременно несколько тысяч человек.

Ученые констатируют, что данный объект имеет ряд существенных отличий от своего британского аналога. Планируется, что в ходе дальнейших научных изысканий будут сделаны и другие открытия.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 12:00
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