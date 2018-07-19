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Палеонтологи нашли в Мьянме самого древнего детеныша змеи

Палеонтологи из Мьянма обнаружили древнейшего на планете детеныша змеи, по предварительным оценкам, возраст находки ориентировочно 99 миллионов лет. Данным видам змей ученые определили время происхождения - поздний меловой период. В научном мире ископаемых представителей назвали - Xiaophis myanmarensi.

Более ранние находки уже отмечались обнаружением еще одного экземпляра змеиного детеныша, внутри ископаемого янтаря, причем принадлежит он тому же виду, который найден в Мьянме. К своему современному виду, окаменелости пришли почти одновременно. Исторически, длительность мелового периода составила примерно 186 миллионов лет, это время существования на земле первых динозавров.
Палеонтологи нашли в Мьянме самого древнего детеныша змеи


Как сообщил профессор Майкл Колдуэлл Университета Альберты, обнаруженные окаменелости позволяют сделать важные научные открытия. Современные технические возможности позволяют рассмотреть самые мельчайшие детали, что дает возможность подробного изучения анатомии детеныша змеи. Так же ученые заглянут внутрь его сохранившегося организма и проведут сравнение его костей с костьми близких по составу представителей, живущих в настоящее время.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:45
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