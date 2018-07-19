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Московский Кредитный Банк финансирует российского дистрибьютора Xiaomi

Московский Кредитный Банк и ООО «Мобилиди», являющимся официальным дистрибьютором китайской компании Xiaomi на территории России, подписали сотрудничество о финансировании, сообщает «Цензуры.Нет».

Предоставление денег ООО «Мобилиди» происходит на условиях факторинга без регресса. Данная схема предусматривает финансирование банком дистрибьютора взамен передачи МКБ в полном объеме права требования будущей задолженности с покупателей.
Московский Кредитный Банк финансирует российского дистрибьютора Xiaomi

Средства могут предоставляться МКБ в размере уступаемых ему требований. Так все риски, связанные с задолженностью покупателя, перейдут как раз от продавца к финансовому учреждению.

Этот вариант сотрудничества принесет очевидную выгоду «Мобилиди». Фирма получает деньги для своевременной оплаты смартфонов в рамках увеличенных прямых поставок из КНР.

Остается добавить, что Xiaomi занимается выпусков смартфонов разных ценовых категорий. По результатам трех кварталов прошлого года техника Xiaomi вошли в ТОП-3 самых продаваемых по Российской Федерации. Высокий спрос обусловлен соотношением цены и качества смартфонов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 09:56
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