Московский Кредитный Банк финансирует российского дистрибьютора Xiaomi

Предоставление денег ООО «Мобилиди» происходит на условиях факторинга без регресса. Данная схема предусматривает финансирование банком дистрибьютора взамен передачи МКБ в полном объеме права требования будущей задолженности с покупателей.Средства могут предоставляться МКБ в размере уступаемых ему требований. Так все риски, связанные с задолженностью покупателя, перейдут как раз от продавца к финансовому учреждению.Этот вариант сотрудничества принесет очевидную выгоду «Мобилиди». Фирма получает деньги для своевременной оплаты смартфонов в рамках увеличенных прямых поставок из КНР.Остается добавить, что Xiaomi занимается выпусков смартфонов разных ценовых категорий. По результатам трех кварталов прошлого года техника Xiaomi вошли в ТОП-3 самых продаваемых по Российской Федерации. Высокий спрос обусловлен соотношением цены и качества смартфонов.