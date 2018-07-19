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Алена Водонаева назвала своих подписчиков «цирком уродов»

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева очень гордится своей внешностью и фигурой в частности и совершенно не приемлет людей с лишним весом, всячески оскорбляя их в своем микроблоге.

Недавно Алена оскорбила женщину в Голливуде, но и не подумала извиниться перед ней, а недовольных подписчиков назвала «цирком уродов».

Алена Водонаева назвала своих подписчиков «цирком уродов»

На днях Водонаева встретила довольно упитанную девушку в розовой юбке, которую назвала «жирной свиньей» и тут же получила в своей адрес череду гневных комментариев.

«Любимые подписчики, всех приглашаю пройти в зоопарк и посмотреть, какие особи обитают с нами в природе и городах. Пассивная агрессия. Фашизм. Необоснованная ненависть», - прокомментировала модель недовольство подписчиков и сравнила их с животными.

Алена Водонаева назвала своих подписчиков «цирком уродов»

Нужно отметить, что вызывающее поведение Алены Водонаевой сыграло с ней злую шутку, в результате которой она лишилась не менее 5 тысяч подписчиков в Instagram.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:41
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