Алена Водонаева назвала своих подписчиков «цирком уродов»

Недавно Алена оскорбила женщину в Голливуде, но и не подумала извиниться перед ней, а недовольных подписчиков назвала «цирком уродов».На днях Водонаева встретила довольно упитанную девушку в розовой юбке, которую назвала «жирной свиньей» и тут же получила в своей адрес череду гневных комментариев.«Любимые подписчики, всех приглашаю пройти в зоопарк и посмотреть, какие особи обитают с нами в природе и городах. Пассивная агрессия. Фашизм. Необоснованная ненависть», - прокомментировала модель недовольство подписчиков и сравнила их с животными.Нужно отметить, что вызывающее поведение Алены Водонаевой сыграло с ней злую шутку, в результате которой она лишилась не менее 5 тысяч подписчиков в Instagram.