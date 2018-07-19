Алена Водонаева назвала своих подписчиков «цирком уродов»
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева очень гордится своей внешностью и фигурой в частности и совершенно не приемлет людей с лишним весом, всячески оскорбляя их в своем микроблоге.
Недавно Алена оскорбила женщину в Голливуде, но и не подумала извиниться перед ней, а недовольных подписчиков назвала «цирком уродов».
На днях Водонаева встретила довольно упитанную девушку в розовой юбке, которую назвала «жирной свиньей» и тут же получила в своей адрес череду гневных комментариев.
«Любимые подписчики, всех приглашаю пройти в зоопарк и посмотреть, какие особи обитают с нами в природе и городах. Пассивная агрессия. Фашизм. Необоснованная ненависть», - прокомментировала модель недовольство подписчиков и сравнила их с животными.
Нужно отметить, что вызывающее поведение Алены Водонаевой сыграло с ней злую шутку, в результате которой она лишилась не менее 5 тысяч подписчиков в Instagram.