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Новости «Дома-2»: Саша Черно вместе с Иосифом Оганесяном отправилась навестить его родителей; Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова посвящают друг другу стихи

Стали известны последние новости и слухи из жизни участников реалити-шоу «Дом-2».

Новости «Дома-2»: Саша Черно вместе с Иосифом Оганесяном отправилась навестить его родителей; Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова посвящают друг другу стихи

Эпатажная участница проекта Александра Черно вместе со своим возлюбленным Иосифом Оганесяном отправилась навестить его родителей. Также по слухам, в скором времени молодые люди планируют сообщить поклонникам «самую главную новость».

Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова посвящают друг другу стихи в социальных сетях. Фанаты уверены, что между ребятами никогда не угаснут чувства.

Марина Африкантова и Рома Капаклы решили позвать на свою свадьбу всех обитателей домовской площадки.

Богдана Николенко хочет узаконить брак с Дмитрием Кварацхелия до рождения ребенка. Вот только девушка столкнулась со сложностями, она не знает, какие требуются документы, ведь сама является гражданкой Украины.

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Олег Бурханов и Алиса Огородова расстались.

По слухам, несмотря на то, что, судя по эфирам, Алексей Кудряшов на сегодняшний день находится в отпуске, на самом деле окончательно покинул проект. Вероятно, что официальные заявления об этом прозвучат уже в ближайшее воскресенье.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:34
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