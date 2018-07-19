Новости «Дома-2»: Саша Черно вместе с Иосифом Оганесяном отправилась навестить его родителей; Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова посвящают друг другу стихи
Стали известны последние новости и слухи из жизни участников реалити-шоу «Дом-2».
Эпатажная участница проекта Александра Черно вместе со своим возлюбленным Иосифом Оганесяном отправилась навестить его родителей. Также по слухам, в скором времени молодые люди планируют сообщить поклонникам «самую главную новость».
Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова посвящают друг другу стихи в социальных сетях. Фанаты уверены, что между ребятами никогда не угаснут чувства.
Марина Африкантова и Рома Капаклы решили позвать на свою свадьбу всех обитателей домовской площадки.
Богдана Николенко хочет узаконить брак с Дмитрием Кварацхелия до рождения ребенка. Вот только девушка столкнулась со сложностями, она не знает, какие требуются документы, ведь сама является гражданкой Украины.
Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Олег Бурханов и Алиса Огородова расстались.
По слухам, несмотря на то, что, судя по эфирам, Алексей Кудряшов на сегодняшний день находится в отпуске, на самом деле окончательно покинул проект. Вероятно, что официальные заявления об этом прозвучат уже в ближайшее воскресенье.