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Пассажиры рейса Калининград-Москва сняли видео, как НЛО сопровождают самолет

Очередной загадкой для уфологов стало появление нескольких НЛО, о которых рассказали пассажиры самолета Калининград-Москва. Очевидцы рассказали, что вокруг лайнера кружилось не менее шести «летающих тарелок».

Пассажиры рейса Калининград-Москва сняли видео, как НЛО сопровождают самолет

Накануне в Сеть было выложено видео, вокруг которого вспыхнули бурные обсуждения. Комментируя ролик, кто-то из пассажиров сказал, что на камеру попало только два НЛО. Но другие свидетели происшествия сообщили, что с других бортов самолета были видны еще минимум четыре подобных объекта.

Таинственные НЛО буквально преследовали лайнер, пролетая рядом с ним и даже впереди него. При этом бортпроводники сделали вид, что ничего не заметили. Очевидно, что у них были на это свои инструкции либо они настолько привыкли к подобным инцидентам, что очередное появление НЛО их не удивило.

Впрочем, критики поспешили объявить объекты на видео галлюцинацией. Кто-то сказал, что это были птицы или беспилотники. А кто-то и вовсе заявил о каплях воды на стекле. Судите сами, что это было.

 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 11:30
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