Хейтеры назвали новый дом Ксении Бородиной развалюхой

Однако не все комментарии пользователей пришлись по вкусу Бородиной, так как некоторые из них не увидели в ремонте ничего выдающегося. Более того новый дом Ксении назвали «развалюхой».Нужно отметить, что коттедж на два этажа обошелся Ксении Бородиной и ее супругу Курбану Омарову в 18,5 млн рублей и вряд ли он действительно так уж плох.Впрочем, большинство фанатов этой семейной пары порадовались за своего кумира и признали ремонт дорогим и стильным.