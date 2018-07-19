Хейтеры назвали новый дом Ксении Бородиной развалюхой
На днях ведущая популярного молодежного шоу «Дом-2» Ксения Бородина поделилась с подписчиками фотографиями ремонта своего нового жилища, купленного почти три года назад.
Однако не все комментарии пользователей пришлись по вкусу Бородиной, так как некоторые из них не увидели в ремонте ничего выдающегося. Более того новый дом Ксении назвали «развалюхой».
Нужно отметить, что коттедж на два этажа обошелся Ксении Бородиной и ее супругу Курбану Омарову в 18,5 млн рублей и вряд ли он действительно так уж плох.
Впрочем, большинство фанатов этой семейной пары порадовались за своего кумира и признали ремонт дорогим и стильным.
Однако не все комментарии пользователей пришлись по вкусу Бородиной, так как некоторые из них не увидели в ремонте ничего выдающегося. Более того новый дом Ксении назвали «развалюхой».
Нужно отметить, что коттедж на два этажа обошелся Ксении Бородиной и ее супругу Курбану Омарову в 18,5 млн рублей и вряд ли он действительно так уж плох.
Впрочем, большинство фанатов этой семейной пары порадовались за своего кумира и признали ремонт дорогим и стильным.