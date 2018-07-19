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Хейтеры назвали новый дом Ксении Бородиной развалюхой

На днях ведущая популярного молодежного шоу «Дом-2» Ксения Бородина поделилась с подписчиками фотографиями ремонта своего нового жилища, купленного почти три года назад.

Однако не все комментарии пользователей пришлись по вкусу Бородиной, так как некоторые из них не увидели в ремонте ничего выдающегося. Более того новый дом Ксении назвали «развалюхой».

Хейтеры назвали новый дом Ксении Бородиной развалюхой

Нужно отметить, что коттедж на два этажа обошелся Ксении Бородиной и ее супругу Курбану Омарову в 18,5 млн рублей и вряд ли он действительно так уж плох.

Хейтеры назвали новый дом Ксении Бородиной развалюхой

Впрочем, большинство фанатов этой семейной пары порадовались за своего кумира и признали ремонт дорогим и стильным.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:24
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