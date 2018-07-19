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Клещи не равнодушны к полным людям, заявили зоологи

Зоологи выяснили неожиданный факт о вкусовых предпочтениях клещей. Оказалось, что эти опасные насекомые чаще выбирают людей полных, чем худых.

Клещи не равнодушны к полным людям, заявили зоологи

Открытие было сделано специалистами кафедры зоологии беспозвоночных Томского государственного университета. Ученые занимались лабораторными исследованиями, вследствие которых и было замечено: клещи выбирают потенциальных жертв, руководствуясь вкусовыми предпочтениями. И чаще всего они кусают людей, имеющих лишний вес.

Специалисты объясняют эту закономерность тем, что у полных людей кровь более «вкусная», наполненная множеством полезных веществ. Запах такого тела особенно привлекателен для клещей, что можно заметить и официальной статистики пострадавших.

Согласно сообщению из Минздрава РФ, на 2018 год был составлен план масштабных акарицидных обработок. На начало лета ими было охвачено 111 тысяч гектар из 130 запланированных. В настоящее время активность клещей плавно снижается, поскольку насекомые уже готовятся к зимней спячке.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 11:15
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