Клещи не равнодушны к полным людям, заявили зоологи

Открытие было сделано специалистами кафедры зоологии беспозвоночных Томского государственного университета. Ученые занимались лабораторными исследованиями, вследствие которых и было замечено: клещи выбирают потенциальных жертв, руководствуясь вкусовыми предпочтениями. И чаще всего они кусают людей, имеющих лишний вес.Специалисты объясняют эту закономерность тем, что у полных людей кровь более «вкусная», наполненная множеством полезных веществ. Запах такого тела особенно привлекателен для клещей, что можно заметить и официальной статистики пострадавших.Согласно сообщению из Минздрава РФ, на 2018 год был составлен план масштабных акарицидных обработок. На начало лета ими было охвачено 111 тысяч гектар из 130 запланированных. В настоящее время активность клещей плавно снижается, поскольку насекомые уже готовятся к зимней спячке.