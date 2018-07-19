Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня не может забыть подлых поступков Ксении Собчак
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а сегодня успешная телеведущая, модель и актриса Виктория Боня в своем недавнем интервью вспомнила неприятную историю, связанную с подлым поступком Ксении Собчак.
Виктория отметила, что Ксения с самого начала невзлюбила ее, как и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса.
Боня вспомнила историю, когда ее не пригласили на модный показ Ульяны Сергеенко в Париже. Как оказалось, модельер собиралась пригласить Викторию на мероприятие, но отказалась от этой идем по «совету» Ксении Собчак.
Истинное положение вещей всплыло, когда переписка Собчак оказалась достоянием общественности в результате взлома ее телефона.
Среди тех, кто поддерживал ее, Виктория выделила телеведущего Андрея Малахова, тогда как для Ксении Собчак ей сложно найти теплые слова.
«Она написала в своей статейке, что я пришла на модный показ в фейковом платье. Надо же такое сочинить! В общем, хайпились на моем имени долго. Но жизнь все расставляет по своим местам», - рассказала Боня журналистам.