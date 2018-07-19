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Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня не может забыть подлых поступков Ксении Собчак

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а сегодня успешная телеведущая, модель и актриса Виктория Боня в своем недавнем интервью вспомнила неприятную историю, связанную с подлым поступком Ксении Собчак.

Виктория отметила, что Ксения с самого начала невзлюбила ее, как и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня не может забыть подлых поступков Ксении Собчак

Боня вспомнила историю, когда ее не пригласили на модный показ Ульяны Сергеенко в Париже. Как оказалось, модельер собиралась пригласить Викторию на мероприятие, но отказалась от этой идем по «совету» Ксении Собчак.

Истинное положение вещей всплыло, когда переписка Собчак оказалась достоянием общественности в результате взлома ее телефона.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня не может забыть подлых поступков Ксении Собчак

Среди тех, кто поддерживал ее, Виктория выделила телеведущего Андрея Малахова, тогда как для Ксении Собчак ей сложно найти теплые слова.

«Она написала в своей статейке, что я пришла на модный показ в фейковом платье. Надо же такое сочинить! В общем, хайпились на моем имени долго. Но жизнь все расставляет по своим местам», - рассказала Боня журналистам.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:01
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