Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня не может забыть подлых поступков Ксении Собчак

Виктория отметила, что Ксения с самого начала невзлюбила ее, как и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса.Боня вспомнила историю, когда ее не пригласили на модный показ Ульяны Сергеенко в Париже. Как оказалось, модельер собиралась пригласить Викторию на мероприятие, но отказалась от этой идем по «совету» Ксении Собчак.Истинное положение вещей всплыло, когда переписка Собчак оказалась достоянием общественности в результате взлома ее телефона.Среди тех, кто поддерживал ее, Виктория выделила телеведущего Андрея Малахова, тогда как для Ксении Собчак ей сложно найти теплые слова., - рассказала Боня журналистам.