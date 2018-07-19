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Киев оказался на грани мусорной катастрофы

В непосредственной близости от Киева назревает экологическая катастрофа. Украинской столице угрожает «мусорный апокалипсис», причиной которого может стать Подгорцевский полигон твердых бытовых отходов.

О об этом журналистам с тревогой поведал глава Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Киев оказался на грани мусорной катастрофы

На мусорной свалке, расположенной возле села Подгорцы (Обуховский район), за 30 лет существования на площади в 63 гектара скопилось более 10 миллионов тонн отходов.

Толщина мусорного слоя на Подгорцевском полигоне уже сравнима с высотой 27-этажного здания. Ввиду отсутствия бетонного каркаса осадки просачиваются через мусор, попадают в подземные воды и отравляют вокруг. В дождевой воде скапливаются и тяжелые металлы, и вредные микроорганизмы, и нефтепродукты.

Сейчас свалку окружает и сдерживает только грунтовая дамба, которая под нагрузкой может рухнуть в любой момент. В итоге назревает экологическая катастрофа, решать которую местные власти не торопятся.

Об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на Киевском горсовете говорили еще в октябре 2016 года. Было решено закрыть полигон с 1 октября 2018 года, но замены ему до сих пор нет.
 
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Общество / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 11:00
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