Киев оказался на грани мусорной катастрофы

О об этом журналистам с тревогой поведал глава Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.На мусорной свалке, расположенной возле села Подгорцы (Обуховский район), за 30 лет существования на площади в 63 гектара скопилось более 10 миллионов тонн отходов.Толщина мусорного слоя на Подгорцевском полигоне уже сравнима с высотой 27-этажного здания. Ввиду отсутствия бетонного каркаса осадки просачиваются через мусор, попадают в подземные воды и отравляют вокруг. В дождевой воде скапливаются и тяжелые металлы, и вредные микроорганизмы, и нефтепродукты.Сейчас свалку окружает и сдерживает только грунтовая дамба, которая под нагрузкой может рухнуть в любой момент. В итоге назревает экологическая катастрофа, решать которую местные власти не торопятся.Об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на Киевском горсовете говорили еще в октябре 2016 года. Было решено закрыть полигон с 1 октября 2018 года, но замены ему до сих пор нет.