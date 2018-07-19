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Александр Розенбаум много лет борется с онкологией

Накануне стало известно о том, что заслуженный артист Александр Розенбаум на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием. Поклонники музыканта неоднозначно отреагировали, узнав о том, что певец болен раком.

Александр Розенбаум много лет борется с онкологией


О страшном диагнозе Александра Розенбаума сообщил Иосиф Кобзон на программе «Пусть говорят», многие от этого заявления были в шоке. Ведь о подорванном здоровье музыканта мало, кто знал. Многие предполагали, что у певца проблемы с сердцем, ведь именно по этой причине был отменён один из концертов артиста.

Как оказалось, Александр Розенбаум уже не первый год борется за своё здоровье. В настоящее время нет никакой информации о том, какой именно орган артиста поражён онкологией, а также неизвестно, на сколько успешно проходит лечение.

Со страшным диагнозом пришлось столкнуться не только Александру Розенбауму, с онкологией борются Николай Караченцов, Игорь Крутой, Иосиф Кобзон, а также эта болезнь не щадит и других известных людей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
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