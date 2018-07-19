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Накаченный Лазарев предложил услуги спасателя в Турции

На своей странице в Instagram Сергей Лазарев накануне опубликовал фотографию с отдыха в Турции, на которой он запечатлён в отличной физической форме. Поклонники артиста отметили, что он не плохо подготовился к лету, подкачав мускулатуру.

Накаченный Лазарев предложил услуги спасателя в Турции


На обнародованной фотографии Сергей Лазарев запечатлён, сидя на ограждении турецкого отеля, а через плечо одет спасательный круг. В описании к данному снимку певец написал: «Кого спасти?». Также артист отметил, что решил побыть в образе спасателя, что для него не впервые. В прошлом году Сергей Лазарев выкладывал похожую фотографию, однако такой фигурой он похвалиться не мог.

В комментариях поклонницы Сергея Лазарева пишут, что готовы специально делать вид, что тонут, только для того, чтобы к ним на помощь пришёл такой спасатель. Причём заказы «спасателю» поступали с самых разных курортов, находящихся далеко от Турции. Те подписчики, которые знали в какой форме Сергей Лазарев был в прошлом году, поздравили певца с успешными тренировками и попросили поделиться с ними секретом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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