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Роботы находятся под угрозой стать жертвой дискриминации и расизма

Австралийскими учеными, под управлением Кристофа Бартнека (Christoph Bartneck) Кентерберийского университета (Новая Зеландия) проведено исследование, в результате которого выяснилось, что существует реальная угроза «расовой» дискриминации среди человекообразных роботов. В данном случае рассматривалась дискриминация относительно цвета корпусов роботов.

Причем результаты исследований шокировали, как оказалось, человекообразными роботами подвержены расовым отличиям. В эксперименте участвовали люди, у которых проявлялось больше желания стрелять по вооруженному роботу, корпус которого был темного цвета. При условии светлой раскраски, стрелять было меньше желания, а еще меньше открывать огонь по невооруженному роботу.
Роботы находятся под угрозой стать жертвой дискриминации и расизма


Участвовали американцы разных расовых принадлежностей. Демонстрировали им фотографии с изображениями человекообразных роботов, при этом просили указать их расу, соответственно цвету. На следующем этапе демонстрировали фотографии роботов, одновременно с людьми, держащими в руках предметы, среди которых было и оружие.

Эксперимент заключался в быстром принятии решения, в кого стрелять. Как оказалось, в отношении жертв, предпочтения работают не только относительно людей. Актуально и отношение к роботам. По форме корпуса, длине волос, а так же общем виде человекообразного робота, в глазах людей определялась гендерная принадлежность робота.

Специалисты отметили актуальность этики взаимоотношений человека и робота. Серьезность проблемы еще и в том, что устройства с искусственным интеллектом уже насчитываются миллионами и производство их растет в геометрической прогрессии.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:45
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