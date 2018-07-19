Роботы находятся под угрозой стать жертвой дискриминации и расизма

Причем результаты исследований шокировали, как оказалось, человекообразными роботами подвержены расовым отличиям. В эксперименте участвовали люди, у которых проявлялось больше желания стрелять по вооруженному роботу, корпус которого был темного цвета. При условии светлой раскраски, стрелять было меньше желания, а еще меньше открывать огонь по невооруженному роботу.Участвовали американцы разных расовых принадлежностей. Демонстрировали им фотографии с изображениями человекообразных роботов, при этом просили указать их расу, соответственно цвету. На следующем этапе демонстрировали фотографии роботов, одновременно с людьми, держащими в руках предметы, среди которых было и оружие.Эксперимент заключался в быстром принятии решения, в кого стрелять. Как оказалось, в отношении жертв, предпочтения работают не только относительно людей. Актуально и отношение к роботам. По форме корпуса, длине волос, а так же общем виде человекообразного робота, в глазах людей определялась гендерная принадлежность робота.Специалисты отметили актуальность этики взаимоотношений человека и робота. Серьезность проблемы еще и в том, что устройства с искусственным интеллектом уже насчитываются миллионами и производство их растет в геометрической прогрессии.