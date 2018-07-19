Анфиса Чехова поделилась секретом успешности

Секрет Анфисы Чеховой заключается в том, что она не воспринимает стереотип о том, что нужно работать 24 часа в сутки, отводя на отдых всего одну неделю в год. По мнению звезды, любимая работа не должна быть изнурительной и тяжёлой, она привыкла к тому, что сама решает, когда ей совмещать работу и отдых, при этом телеведущая не стесняется об этом говорить открыто.Поклонники Анфисы Чеховой полностью согласны с её утверждениями, отмечая, что на любимой работе человек может не только заработать, но и отдохнуть. В то же время телеведущая говорит, что подобный образ жизни доступен исключительно для богатых людей. По мнению Чеховой, всё заключается в стремлении и мышлении человека. Слова телеведущей подтверждаются тем, что родилась она в скромной семье, а добилась в жизни многого своим характером и трудом.