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Анфиса Чехова поделилась секретом успешности

Анфиса Чехова рассказала своим подписчикам, как ей удаётся оставаться успешной женщиной, отдыхая довольно продолжительное время. По мнению телеведущей, всё дело в мышлении человека.

Анфиса Чехова поделилась секретом успешности


Секрет Анфисы Чеховой заключается в том, что она не воспринимает стереотип о том, что нужно работать 24 часа в сутки, отводя на отдых всего одну неделю в год. По мнению звезды, любимая работа не должна быть изнурительной и тяжёлой, она привыкла к тому, что сама решает, когда ей совмещать работу и отдых, при этом телеведущая не стесняется об этом говорить открыто.

Поклонники Анфисы Чеховой полностью согласны с её утверждениями, отмечая, что на любимой работе человек может не только заработать, но и отдохнуть. В то же время телеведущая говорит, что подобный образ жизни доступен исключительно для богатых людей. По мнению Чеховой, всё заключается в стремлении и мышлении человека. Слова телеведущей подтверждаются тем, что родилась она в скромной семье, а добилась в жизни многого своим характером и трудом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:45
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