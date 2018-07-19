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«Яндекс» планирует выпуск системы «умного дома» осенью этого года

На осень этого запланирован выход нового релиза «Яндекс модуля», теперь рассматривается возможность поддержки «умного дома». Для этой системы базой послужит недавно разработанная и уже запущенная «Яндекс станция», включающая в себя функции встроенного голосового помощника «Алиса».

Используя подобную систему, пользователь может организовать доступные возможности по управлению телевизором, а так же получать текущие данные с датчиков и приборов учета, которые установлены в доме. Помимо прочего, реализована возможность автоматического открывания дверей, отключения и включения электроприборов, используя для этого смарт розетки и много чего другого. Для реализации всего набора возможностей, разработчик выпустит целый программный комплекс, заключенный в отдельном мобильном приложении.
«Яндекс» планирует выпуск системы «умного дома» осенью этого года


В настоящее время, для голосового помощника «Яндекс станции», кроме работы с музыкой, кино и поиском разной информации в сети, нашли применение интеграцией с системами охраны «гольфстрим». Только разработчики не останавливают работу и утверждают, что на момент выхода всех системных комплексов «умного дома», все возможности нового приложения будут интегрированы с «Яндекс станцией». Стане возможно выполнение любой функции, причем не открывая приложения, достаточно будет обратиться к «Алисе» по имени.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30
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