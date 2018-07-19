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На новой фотографии Полины Гагариной фанаты обратили внимание на слишком втянутый живот

Певица Полина Гагарина после отсутствия в сети в течение двух дней успокоила поклонников, рассказав, что была на даче. Артистка опубликовала фотографию, на которой она запечатлена возле агрегата для гриля.

На новой фотографии Полины Гагариной фанаты обратили внимание на слишком втянутый живот


На опубликованной фотографии Полина Гагарина готовит на гриле разные вкусности. При этом певица одета в короткий топик и шорты. В описании к данному снимку Полина Гагарина сообщила, что выходные она провела на даче с семьёй, где они осваивали своё новое приобретение – агрегат для гриля.

Кухонный аппарат подписчики оценили по достоинству, а фигура Полины Гагариной у поклонников вызвала вопросы. Многие фанаты решили, что она слишком сильно втянула живот, пытаясь придать своим формам стройности. Также в комментариях подписчики завалили Полину рецептами блюд, которые можно приготовить на гриле, одновременно предупреждая, что такая пища не самая полезная для фигуры и здоровья.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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