На новой фотографии Полины Гагариной фанаты обратили внимание на слишком втянутый живот

На опубликованной фотографии Полина Гагарина готовит на гриле разные вкусности. При этом певица одета в короткий топик и шорты. В описании к данному снимку Полина Гагарина сообщила, что выходные она провела на даче с семьёй, где они осваивали своё новое приобретение – агрегат для гриля.Кухонный аппарат подписчики оценили по достоинству, а фигура Полины Гагариной у поклонников вызвала вопросы. Многие фанаты решили, что она слишком сильно втянула живот, пытаясь придать своим формам стройности. Также в комментариях подписчики завалили Полину рецептами блюд, которые можно приготовить на гриле, одновременно предупреждая, что такая пища не самая полезная для фигуры и здоровья.