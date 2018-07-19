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Астрономы сделали очень четкие снимки Нептуна с обсерватории VLT

Астрономы смогли крайне четко запечатлеть Нептун, который до этого так фотографировать удавалось только с помощью Hubble. На этот раз газовый гигант был сфотографирован с помощью телескопа VLT. Отмечается, что ученые применили искусственные «лазерные» звезды.

Астрономы сделали очень четкие снимки Нептуна с обсерватории VLT


Многие эксперты считали, что с помощью наземных телескопов четких фото космических объектов сделать не получится. Дело в том, что горный воздух имеет маленькие частицы, которые влияют на четкость полученных изображений. Таким образом, такие задачи чаще всего выполняли мощные орбитальные обсерватории.

В начале нынешнего века ученые пришли к выводу, что шум можно убрать с помощью создания искусственных звезд, которые выполняются специальным лазером. Сам же свет подается с определенной длиной волны. Благодаря этому специалистам затем удается удалить частицы и шум со снимков.

Этот метод может быть использован в рамках изучение атмосфер экзопланет, которые близко расположены к Земле.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00
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