Blue Origin успешно испытала систему аварийного спасения

До этого в компании система испытывалась дважды – на стартовой площадке и во время прохождения отрезка под названием max Q, в рамках которой ракета с капсулой испытывают максимальное аэродинамическое сопротивление. Теперь специалисты испытали САС практически перед отделением капсулы от ступени.Данная ракета летала уже третий раз, поскольку до этого ее использовали в декабре 2017 года и в апреле нынешнего. Старт состоялся с комплекса, расположенного в штате Техас в 18:12 по мск.Испытания прошли успешно. Капсула достигла высоты 120 километров, а затем удачно села на землю с помощью двигателей и парашютов. Сама ракета тоже успешно приземлилась.Помимо испытания САС специалисты провели научные эксперименты. К примеру, было изучено свойства гранулярных газов, а также капли воды в условиях очень маленькой гравитации.