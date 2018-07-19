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Blue Origin успешно испытала систему аварийного спасения

Специалисты компании Blue Origin снова испытали систему аварийного спасения капсулы. Сообщается, что в этот раз она сработала на высоте 89 километров.

Blue Origin успешно испытала систему аварийного спасения


До этого в компании система испытывалась дважды – на стартовой площадке и во время прохождения отрезка под названием max Q, в рамках которой ракета с капсулой испытывают максимальное аэродинамическое сопротивление. Теперь специалисты испытали САС практически перед отделением капсулы от ступени.

Данная ракета летала уже третий раз, поскольку до этого ее использовали в декабре 2017 года и в апреле нынешнего. Старт состоялся с комплекса, расположенного в штате Техас в 18:12 по мск.

Испытания прошли успешно. Капсула достигла высоты 120 километров, а затем удачно села на землю с помощью двигателей и парашютов. Сама ракета тоже успешно приземлилась.

Помимо испытания САС специалисты провели научные эксперименты. К примеру, было изучено свойства гранулярных газов, а также капли воды в условиях очень маленькой гравитации.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15
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