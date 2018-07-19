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Ученые не подтвердили пользу омега-3 для сердечно-сосудистой системы

Специалисты изучили 79 научных работ и в ходе полученных данных они не смогли найти подтверждения пользы жирных кислот омега-3 для сердечно-сосудистой системы.

Ученые не подтвердили пользу омега-3 для сердечно-сосудистой системы


Ученые из Cochrane Library сообщают, что во всех изученных проектах участвовали мужчины и женщины из Северной Америки, Европы, Австралии и Азии. В списке испытуемых были те, у кого имелись сердечно-сосудистые проблемы. Также известно, что всех подопытных ученые делили на две группы – в первой употреблялись омега-3 с пищей, а во второй применялась обычная диета.

В итоге эксперты не смогли найти прямых и твердых доказательств, что омега-3 действительно может помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Интересно, что исследуя влияние грецких орехов, было установлено их пользу при ишемической болезни сердца.

Доктор Ли Хупер, глава исследования, утверждает, что польза омега-3 при профилактике инфаркта является мифом 80-90-х годов. Однако польза рыбы не опровергается, поскольку в ней имеются и другие нужные элементы.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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