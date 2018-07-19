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Прием пищи перед сном повышает риск возникновения рака

Испанские специалисты установили, что прием пищи перед сном увеличивает вероятность заболевания некоторыми типами рака. В издании International Journal of Cancer указано, что при ужине за два часа до сна повышается риск появления рака молочной железы или простаты.

Прием пищи перед сном повышает риск возникновения рака


В своей научной работе ученые применили данные, полученные в исследовании MCC‐Spain, в рамках которого специалисты оценивали хронотип подопытных. Известно, что для этого было привлечено 1205 женщин с раком молочной железы и 621 мужчину с раком простаты. В контрольной группе оказались 1321 женщина и 872 мужчины и все они не имели онкологических заболеваний, а также не работали ночью.

В конечном счете, было установлено, что у людей, которые ели как минимум за два часа до сна, риск рака молочной железы или простаты снижался на 16 и 26% соответственно. В другом случае сильнее всего страдали подопытные, которые следили за фигурой, не употребляли алкоголь и являлись жаворонками по типу сна.

По мнению ученых, причиной этому явлению может быть нарушение суточных ритмов и гормонального фона.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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