Ученые изменили стратиграфическую шкалу

Стоит отметить, что специалисты впервые решили разделить эпоху на более мелкое деление. Отсюда и пошло название «мегхалайский век». На данный момент современное человечество находится в фанерозойском эоне, кайнозойской эре, четвертичном периоде и эпохе голоцена. Благодаря новому термину позиция на геохронологической шкале была еще больше уточнена.Известно, что новая версия стратиграфической шкалы получила некоторые изменения. Так шкала голоцена была поделена на гренландский век (11 700 — 8 200 лет назад), северогриппианский век (8 200 — 4 200 лет назад) и мегхалайский век (с 4200 года по сегодняшний день).Век, в котором сейчас находится человечество, начался, когда на Земле царила глобальная засуха. Название периода было позаимствовано у индийского штата Мегхалая.