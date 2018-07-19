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Плохое настроение может помочь мозгу выполнять повседневные задачи, выявили психологи

Новые исследования показали, что плохое настроение может помочь некоторым исполнительным функциям, таким как способность фокусировать внимание, управлять временем и определять приоритеты задач. В том же исследовании было установлено, что хорошее настроение отрицательно влияет на него в некоторых случаях.

Плохое настроение может помочь мозгу выполнять повседневные задачи, выявили психологи


Тара Маколи, профессор психологии Университета Ватерлоо, и Мартин С. Габель, доктор философии, выяснили, повлияла ли эмоциональная реактивность на то, как настроение влияет на нужные навыки мышления, чтобы ориентироваться в требованиях и нагрузках повседневной жизни. Эмоциональная реактивность относится к чувствительности, интенсивности и продолжительности эмоциональных реакций, связанных с настроением.

«Наши результаты показывают, что есть люди, для которых плохое настроение действительно может оттачивать мыслительные навыки, которые важны для повседневной жизни», - сказала Маколи.

Индивидуумы, имеющие быстрые, интенсивные и длительные эмоциональные реакции, лучше справлялись с задачами исполнительной функции, когда испытывали плохое настроение. Люди с низкой реактивностью проявляли противоположный эффект, с плохим настроением, связанным с худшим функционированием исполнительной власти.

Эта модель результатов подтверждает мнение о том, что плохое настроение может помочь некоторым управленческим навыкам, но только для людей, которые более эмоционально реагируют.

«Мы знаем, что эмоциональная реактивность отличается от человека к человеку, начиная с самого раннего возраста, и что эти индивидуальные различия имеют последствия для психического здоровья в дальнейшем в развитии». - сказала Маколи.

Дальнейшие исследования необходимы для объяснения отношений, но некоторые исследования показывают, что слишком эмоциональные люди более привыкли испытывать негативные эмоции. Таким образом, плохое настроение может быть менее отвлекающим для них по сравнению с людьми с более низкой реакцией.

Исследование включало 95 участников, каждый из которых выполнил девять различных задач и вопросников, измеряющих взаимодействие настроения, эмоциональной реактивности и различной рабочей памяти и аналитических проблем.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:07
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