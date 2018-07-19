Астрономы впервые создали высокоточное изображение атмосферы Солнца

Внешняя корона является источником солнечного ветра, поток заряженных частиц, которые течет наружу от Солнца во всех направлениях. Измеренные вблизи Земли магнитные поля, встроенные в солнечный ветер, взаимосвязаны и сложны, но то, что вызывает эту сложность, остается неясным.Чтобы понять корону, Дефорст и его коллеги начали с изображений коронографа - изображений атмосферы Солнца, созданных специальным телескопом, блокирующим свет от намного более яркой поверхности. Эти изображения были созданы коронографом COR2 на борту космического корабля NASA «Солнечная и наземная связь-A» или STEREO-A, который окружает Солнце между Землей и Венерой.Самое удивительное открытие - это не определенная физическая структура, а простое наличие физической структуры само по себе. По сравнению с динамической, турбулентной внутренней короной ученые считали внешнюю корону гладкой и однородной. Однако это оказалось не так из-за корональных стримеров.Корональные стримеры представляют собой яркие структуры, которые развиваются по областям Солнца с повышенной магнитной активностью. Легко наблюдаемые во время солнечных затмений, магнитные петли на поверхности Солнца простираются до острых кончиков солнечным ветром и могут извергаться в выбросы корональной массы в окружающее пространство. Наблюдений STEREO показывают, что сами стримеры гораздо более структурированы, чем считалось ранее.«Мы обнаружили, что нет такого понятия, как одиночный стример. Сами стримеры состоят из множества тонких нитей, которые вместе усредняют, чтобы создать более яркую особенность», - сказал Дефорст.Наблюдения показывают неоднородную структуру, где на заданном расстоянии от Солнца некоторая плазма движется достаточно быстро, а близлежащие потоки - нет. Потоки достаточно близки и достаточно хороши, чтобы перепутать естественную границу поверхности Альфвена (конец короны и солнечного ветра), чтобы создать широкую область между короной и солнечным ветром.«Мы видим всю эту изменчивость в солнечном ветре как раз перед тем, как он попадает в магнитосферу Земли, и одна из наших целей состояла в том, чтобы спросить, возможно ли даже, что изменчивость сформировалась на Солнце. Получается ответ «да». Это позволяет нам в первый раз реально исследовать связь через корону», - сказал Вайль.Эти первые наблюдения также дают ключевое представление о том, что NASA ожидает от Parker Solar Probe, как первой миссии по сбору измерений из внешней солнечной короны. Результаты Дефорста и коллег позволяют NASA прогнозировать, что Parker Solar Probe может наблюдать в этом регионе. Совокупность этих данных станут еще более ценными для понимания нашей ближайшей звезды.