Астрономы впервые наблюдали звезду, пожирающую планету

В последние годы астрономы чаще наблюдали, как звезда тускнеет на более длительные периоды. Все чаще поднимается вопрос: что неоднократно затушевывает звезду? Ответ, по мнению астрономов, может пролить свет на некоторые из хаотических процессов, происходящих на ранней стадии развития звезды.Физики из Массачусетского технологического института и других стран наблюдали звезду под названием RW Aur A, используя рентгеновскую обсерваторию Chandra NASA. Они нашли доказательства того, что могло спровоцировать последнее событие затемнения светила: столкновению двух планетарных младенческих тел, которые в результате стали плотным облаком газа и пыли. Когда этот планетный мусор попал в звезду, он создал толстую вуаль, временно затеняющую свет звезды.«Компьютерное моделирование уже давно предсказало, что планеты могут слиться со структурой молодой звезды, но мы никогда раньше не наблюдали ничего подобного. Если наша интерпретация данных верна, это будет первый случай, когда мы непосредственно наблюдаем за молодой звездой, пожирающей планету или планеты», - говорит Ганс Мориц Гюнтер, научный сотрудник Института астрофизики и космических исследований им. Кавли, который возглавил исследование.Предыдущие события затемнения звезды, возможно, были вызваны подобными разломами, либо двух планетарных тел, либо больших остатков прошлых столкновений, которые встретились в лоб и снова развалились.Астрономы регистрировали заметные падения в яркости RW Aur A с 1973 года каждые несколько десятилетий. Каждое событие затемнения продолжалось около месяца. В 2011 году звезда снова погасла, на этот раз на полгода. Звезда, в конце концов, просветлела, и снова исчезла в середине 2014 года. В ноябре 2016 молодое светило вернулось к своей полной яркости. В январе 2017 года RW Aur A снова затуманилась, и команда использовала рентгеновскую обсерваторию Chandra NASA для регистрации рентгеновского излучения звезды.«В настоящее время большое внимание уделяется изучению формирования экзопланет, поэтому, очевидно, очень важно видеть, как молодые планеты могут быть уничтожены во взаимодействии со звездами-хозяевами и другими молодыми планетами, и какие факторы определяют их выживание», - говорит Гюнтер.